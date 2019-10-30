Панов: Детская агрессия - это не нормально, но, увы, естественно

Вадим Панов: «Мне кажется, что в данном опросе подростки были не совсем честны: по моим ощущениям (по моим школьным ощущениям) с агрессией в школе сталкивался каждый первый. Я не скажу, что это нормально, но я скажу, что это естественно. Ведь мы говорим о детях, которые только вступают в большой мир, у них еще нет нашего понимания жизни в социуме. И, естественно, они создают свою иерархию (в том числе, и с помощью насилия). И задача взрослых в том, чтобы объяснить им, что насилие не приведет ни к чему хорошему», - заявил НСН Вадим Панов.

