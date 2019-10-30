Панов: Детская агрессия - это не нормально, но, увы, естественно
Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Каждый второй из опрошенных подростков сталкивался с агрессией в школе
Каждый второй из опрошенных подростков (52%) сталкивался с агрессией в школе. В первую очередь учащиеся жалуются на психологическую агрессию сверстников (32%) и на ее физические проявления (26,6%) — толчки, побои и другое.
Вадим Панов: «Мне кажется, что в данном опросе подростки были не совсем честны: по моим ощущениям (по моим школьным ощущениям) с агрессией в школе сталкивался каждый первый. Я не скажу, что это нормально, но я скажу, что это естественно. Ведь мы говорим о детях, которые только вступают в большой мир, у них еще нет нашего понимания жизни в социуме. И, естественно, они создают свою иерархию (в том числе, и с помощью насилия). И задача взрослых в том, чтобы объяснить им, что насилие не приведет ни к чему хорошему», - заявил НСН Вадим Панов.
Россиянам предложили выдавать все лекарства, выписанные врачом, бесплатно
Россияне должны бесплатно получать все лекарства, на которые им был выписан рецепт. С таким предложением выступили в РАНХиГС и Научно-исследовательском финансовом институте. По их мнению ученых, текущая система невыгодна властям: многие россияне не могут позволить себе купить лекарства, болеют и попадают в более дорогие больницы, лечение в которых часто приходится оплачивать из бюджета.
Вадим Панов: «Давайте разовьем идею ученых и скажем, что россияне должны раз в год получать бесплатные путевки на море! Ведь если россиянин, хотя бы раз в год, не отдохнет на теплом берегу (желательно поближе к экватору), у него может случиться депрессия, лечение которой, возможно, придется оплачивать из бюджета! Мне кажется, что уважаемые ученые немного позабыли при каком общественно-политическом строе живут. Никто никому ничего не должен. Но, тем не менее, фантазировать им никто запретить не может. Фантазируйте и дальше, товарищи ученые! Нам интересно вас слушать», - не без иронии заметил он, общаясь с НСН.
Пробный ЕГЭ по информатике на компьютере напишут в России
Пробный ЕГЭ по информатике на компьютере напишут в России. В испытании примут участие 19 тысяч школьников из 84 регионов России. Тренировочный экзамен проводится по новой технологии, при которой задания ЕГЭ, ввод и сохранение ответов полностью ведутся на компьютере.
Вадим Панов: «Прочитав эту новость, я сразу вспомнил старый анекдот о том, как известного хакеора Джона Смита приговорили к 50 годам за взлом компьютерной системы банковского сектора, а тем же вечером появилось сообщение о том, что он полностью отсидел положенный срок и вышел на свободу. Мне кажется, что чем больше появляется экзаменов, не предполагающих непосредственного разговора с учителем о предмете, тем знания этого предмета оказываются хуже. К сожалению, ЕГЭ не учит людей творить, он не спрашивает со школьников понимания предмета. Он просто просит нажать на кнопку», - подчеркнул Вадим Панов в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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