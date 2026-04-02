Сегодня многие пары считают флирт неотъемлемой частью психологической разгрузки, которая со временем позволяет ощутить все прелести брака и вернуться к любимому человеку. Об этом НСН заявил семейный психолог Наталья Панфилова.

Каждый третий россиянин флиртует в отношениях и считает это нормой, сообщает LIFE.ru. При этом 36% допускают лёгкий флирт даже при наличии партнёра, а ещё 18% воспринимают его как безобидную игру. При этом весной люди чаще знакомятся и проявляют симпатию: каждый второй признался, что хотя бы раз заводил весенний роман, который заканчивался к лету. Панфилова отметила, что сегодня флирт «на стороне» зачастую рассматривается как психологическая разгрузка, необходимая для укрепления брачных уз.

«Полагаю, сегодня флирт — неотъемлемая часть психологической разгрузки. Многие люди воспринимают флирт как нечто абсолютно безобидное, если нет физической близости или если другой партнер не выказывает неудовольствия, что ему не хватает внимания или еще чего-то. Пошлая присказка “Правильный левак укрепляет брак” родилась не на пустом месте, потому что очень часто флирт возникает на фоне напряжения в отношениях у партнеров: либо чего-то не хватает, либо что-то приелось. Хочется чего-то такого, чтобы понять, что семейная жизнь на самом деле не так уж и плоха. Почему флирт начинается весной и заканчивается к лету? Потому что есть определенные временные рамки, когда человек понимает, что флирту нет места в его жизни. Флирт воспринимается как граница, переходить которую не следует. Главное — потом вернуться в свою семью, чтобы никто не пострадал», — сказала Панфилова.