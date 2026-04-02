Укрепить или расстаться? Психолог назвала последствия флирта «на стороне»
Флирт с другим человеком может укрепить отношения в паре, а может закончиться окончательным расставанием с партнером, особенно если ему предшествовали скандалы и упреки, сказала НСН Наталья Панфилова.
Сегодня многие пары считают флирт неотъемлемой частью психологической разгрузки, которая со временем позволяет ощутить все прелести брака и вернуться к любимому человеку. Об этом НСН заявил семейный психолог Наталья Панфилова.
Каждый третий россиянин флиртует в отношениях и считает это нормой, сообщает LIFE.ru. При этом 36% допускают лёгкий флирт даже при наличии партнёра, а ещё 18% воспринимают его как безобидную игру. При этом весной люди чаще знакомятся и проявляют симпатию: каждый второй признался, что хотя бы раз заводил весенний роман, который заканчивался к лету. Панфилова отметила, что сегодня флирт «на стороне» зачастую рассматривается как психологическая разгрузка, необходимая для укрепления брачных уз.
«Полагаю, сегодня флирт — неотъемлемая часть психологической разгрузки. Многие люди воспринимают флирт как нечто абсолютно безобидное, если нет физической близости или если другой партнер не выказывает неудовольствия, что ему не хватает внимания или еще чего-то. Пошлая присказка “Правильный левак укрепляет брак” родилась не на пустом месте, потому что очень часто флирт возникает на фоне напряжения в отношениях у партнеров: либо чего-то не хватает, либо что-то приелось. Хочется чего-то такого, чтобы понять, что семейная жизнь на самом деле не так уж и плоха. Почему флирт начинается весной и заканчивается к лету? Потому что есть определенные временные рамки, когда человек понимает, что флирту нет места в его жизни. Флирт воспринимается как граница, переходить которую не следует. Главное — потом вернуться в свою семью, чтобы никто не пострадал», — сказала Панфилова.
Между тем, отметила собеседница НСН, далеко не все относятся к флирту столь благосклонно.
«Понятно, что последствия бывают разные, потому что партнер может по-разному на это отреагировать. В среднем 50% мужчин и 50% женщин недовольны, если вдруг обнаруживают, что их партнер флиртует с другим человеком. Очень часто людям не хватает времени, чтобы поговорить, куда-то вместе сходить, и если выяснится, что твоя половинка тебя игнорировала, отдавая предпочтение кому-то другому, будет скандал. Если же паре было необходимо побыть на какой-то дистанции, то бывает, что к легкому флирту относятся как к предтече яркого эмоционального воссоединения пары, понимания того, что от добра добра не ищут. Вместе с тем тот партнер, который заводит флирт, должен понимать, что его может затянуть в эту новизну, легкость, стартап в отношениях. Большинство таких флиртов заканчиваются разочарованием — партнер повелся на новизну, на внешнюю часть, а развитие отношений подразумевает некий элемент занудства. Уходят подарки, уходит нарочитое внимание или ухаживание, и начинается разочарование», — добавила она.
В заключение Панфилова подчеркнула, что далеко не всегда возможен возврат к прежнему партнеру, особенно, если расставание было скандальным.
«Считается, что женское сердце более гибкое, может простить, если партнер ушел. Но если точка невозврата пройдена, расставание было какое-то глумливым, наговорили друг другу много некрасивых вещей, сравнивали с другими, предъявляли застарелые обиды, то никакого камбэка может не случиться. Всегда нужно помнить, что можно все потерять здесь и ничего не получить там», — подытожила она.
Горячие новости
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов