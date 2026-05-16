Проект ««Горшенёв» представил альбом «Фауст-2. Первый акт»

Альбом представляет собой музыкальную адаптацию второй части произведения Гёте «Фауст» — впервые в мировой практике. Автор идеи и адаптации — Алексей Горшенёв, который работал над масштабным проектом последние четыре года. Это продолжение музыкальной трагедии «Фауст», вышедшей в 2022 году.



В аудиопостановке Алексей Горшенёв исполнил роль Мефистофеля, а роль Фауста досталась актёру Ростиславу Колпакову.



Второй акт «Фауста‑2» планируется выпустить в начале июня 2026 года.



Алексей Горшенёв отметил, что наиболее сложным этапом работы стали адаптация текстов Гёте для песенного формата и процесс сведения. Музыканту пришлось освоить основы звукорежиссуры, чтобы воплотить своё художественное видение. Он поблагодарил петербургских специалистов Юрия Смирнова и Андрея Алякринский за помощь.



По словам Горшенёва, главная сложность заключалась в том, что Гёте использует разные стилистические модели, включая белый стих. Поскольку в песнях необходима рифма, автору пришлось самостоятельно дописывать тексты, сохраняя идеи оригинала.

