Альбомы Тейлор Свифт, Бейонсе и Weezer внесли в Национальный реестр аудиозаписей

Среди них — альбом Тейлор Свифт «1989» (2014), сингл Бейонсе «Single Ladies (Put a Ring on It)» (2008) и «Голубой альбом» группы Weezer (1994).



Ежегодно в реестр включают ровно 25 произведений, и после последнего обновления общее их число достигло 700. Из новинок этого года только две записи выпущены в XXI веке: альбом Свифт и сингл Бейонсе. Самая ранняя запись — сингл «Cocktails for Two» Спайка Джонса (1944).

Ранее научно-фантастический триллер Кристофера Нолана «Начало» с Леонардо Ди Каприо и комедийная драма Питера Уира «Шоу Трумана» с Джимом Керри были признаны культурным достоянием США, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

