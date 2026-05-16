Альбомы Тейлор Свифт, Бейонсе и Weezer внесли в Национальный реестр аудиозаписей
В Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки Конгресса США добавили 25 новых записей, передает Variety.
Среди них — альбом Тейлор Свифт «1989» (2014), сингл Бейонсе «Single Ladies (Put a Ring on It)» (2008) и «Голубой альбом» группы Weezer (1994).
Ежегодно в реестр включают ровно 25 произведений, и после последнего обновления общее их число достигло 700. Из новинок этого года только две записи выпущены в XXI веке: альбом Свифт и сингл Бейонсе. Самая ранняя запись — сингл «Cocktails for Two» Спайка Джонса (1944).
Ранее научно-фантастический триллер Кристофера Нолана «Начало» с Леонардо Ди Каприо и комедийная драма Питера Уира «Шоу Трумана» с Джимом Керри были признаны культурным достоянием США, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
