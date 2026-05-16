Большой театр представит новую постановку балета «Золушка» Прокофьева
В конце мая Государственный академический Большой театр представит новую версию балета «Золушка» Сергея Прокофьева. Серия премьерных показов пройдёт на Исторической сцене с 28 по 31 мая.
Для премьера балетной труппы Большого театра Вячеслава Лопатина эта работа станет дебютной в качестве хореографа‑постановщика. Сценографию спектакля создаст Сергей Рябов, а музыкальным руководителем и дирижёром выступит Валерий Гергиев — глава Большого и Мариинского театров. Постановка приурочена к 135‑летию со дня рождения Сергея Прокофьева.
История создания «Золушки» тесно связана с именем Галины Улановой: композитор писал балет специально для этой балерины. К лету 1941 года Прокофьев завершил два акта из трёх, но из‑за начала Великой Отечественной войны был вынужден прервать работу на два года. В этот период он сосредоточился на опере «Война и мир» и инструментальных сочинениях. К весне 1944 года композитор закончил клавир и приступил к партитуре.
Мировая премьера балета состоялась в Большом театре 21 ноября 1945 года — это был первый спектакль театра после войны. Постановку осуществил Ростислав Захаров, сценографию создал Пётр Вильямс. Новая версия станет третьей в истории театра, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
