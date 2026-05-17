Фицо считает, что конфликт на Украине затянется надолго
Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил в соцсетях, что конфликт на Украине приобретет затяжной характер.
«Я думаю, что эта война будет еще довольно долго продолжаться», - заявил он. «Я говорил с российским президентом [Владимиром] Путиным. Потом я говорил и с <...> [Владимиром] Зеленским. У каждого из них своя собственная история [о том, что происходит]".
Премьер-министр указал, что стратегия Запада ослабить Россию конфликтом вокруг Украины не работает. Он считает иллюзией представления об этом некоторых европейских политиков.
Ранее Фицо объяснил, каким должен быть посредник между Евросоюзом и России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
