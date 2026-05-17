Konami объявила о прекращении предоставления услуг в РФ и Белоруссии
Игровая корпорация Konami из Японии заявила о прекращении деятельности на территории России и Белоруссии, сообщают «Известия».
Компания прекратит оказывать свои услуги с 15 июня. «Мы благодарим всех игроков за их огромную поддержку. Мы бы не смогли достичь столького без вас», — заявили в Konami.
Ранее стало известно, что компания ведет переговоры о продаже бизнеса в России. Интерес к продаже российского актива Nielsen рассматривала давно.
Недоступность обновленной версии футбольного симулятора Pro Evolution Soccer (PES) не остановит российских игроков — они смогут либо регистрироваться на зарубежных аккаунтах, либо через посредников решать проблемы с оплатой. Об этом НСН заявил руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов.
Горячие новости
