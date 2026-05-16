Лихачев сообщил о выводе из строя обеих автозаправочных станций в Энергодаре

По словам Лихачёва, обстановка в городе всё больше напоминает фронтовую: украинские беспилотники регулярно наносят удары по объектам городской инфраструктуры и мирным жителям.

Ранее, 14 мая, в результате атаки беспилотников ВСУ по территории рядом со станцией пострадали два сотрудника Запорожской АЭС. Взрыв произошёл в 100 метрах от границы объекта, когда работники находились в автомобиле и выполняли служебные обязанности. Из‑за множественного характера удара эвакуация раненых оказалась затруднена. Один сотрудник получил ранение ноги, второй — тяжёлые травмы брюшной полости и нижней части тела, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

