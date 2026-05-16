Лихачев сообщил о выводе из строя обеих автозаправочных станций в Энергодаре
Глава «Росатома» Алексей Лихачёв сообщил журналистам, что в результате продолжающихся атак со стороны Вооружённых сил Украины обе автозаправочные станции в Энергодаре вышли из строя.
По словам Лихачёва, обстановка в городе всё больше напоминает фронтовую: украинские беспилотники регулярно наносят удары по объектам городской инфраструктуры и мирным жителям.
Ранее, 14 мая, в результате атаки беспилотников ВСУ по территории рядом со станцией пострадали два сотрудника Запорожской АЭС. Взрыв произошёл в 100 метрах от границы объекта, когда работники находились в автомобиле и выполняли служебные обязанности. Из‑за множественного характера удара эвакуация раненых оказалась затруднена. Один сотрудник получил ранение ноги, второй — тяжёлые травмы брюшной полости и нижней части тела, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Проект ««Горшенёв» представил альбом «Фауст-2. Первый акт»
- Для мюзикла про Паддингтона выпустят винил с «мармеладной начинкой»
- Лихачев сообщил о выводе из строя обеих автозаправочных станций в Энергодаре
- Принц Гарри и Меган Маркл готовят собственный проект для Netflix
- В Словакии назвали возможного будущего лидера Евросоюза
- КНДР закрепила в конституции ядерный удар в случае гибели Ким Чен Ына
- Путин и Си Цзиньпин на встрече обсудят вопросы двусторонних отношений
- Песков рассказал, как пришел к изучению турецкого языка
- СМИ узнали о планах АдГ перезапустить «Северный поток» после выборов в Померании
- Стало известно о попытке ВСУ под Купянском повторить легендарную операцию ВС РФ