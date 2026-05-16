Омск станет местом проведения театральной премии «Золотая маска»
Организаторы театральной премии «Золотая маска» сообщили, что в 2026 году церемония вручения пройдёт в Омске с 19 по 21 июня.
Программа мероприятий начнётся 19 июня с образовательного дня «Золотой маски». В этот день профессионалы театральной сферы, студенты и все заинтересованные гости смогут посетить лекции, мастер‑классы и дискуссии с участием ведущих экспертов, передает «Афише Daily».
Площадками для событий станут Омская филармония, Омская государственная областная научная библиотека имени Пушкина и ряд других учреждений. Среди приглашённых спикеров — хореограф Алла Сигалова, директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок и генеральный продюсер компании «Триколор» Михаил Анисимов.
20 июня в Омском государственном музыкальном театре состоится торжественная церемония награждения лауреатов премии. Перед началом церемонии запланировано возложение цветов к памятнику Михаила Ульянова.
Завершится программа 21 июня большим городским праздником «Театральный Любинский» на пешеходной улице Любинского проспекта. Гостей ждут уличные представления, мастер‑классы и тематические фотозоны.
Ранее стало известно, что две постановки из Севастополя впервые попали в число номинантов престижной театральной премии «Золотая маска», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
