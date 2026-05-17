СМИ: Потерпевший крушение в турецком Самсуне дрон был украинским
Упавший в турецком прибрежном городе Самсун беспилотный летательный аппарат был украинским, сообщает Doru Haber.
По данным издания, обломки дрона были похожи на части беспилотников-приманок «Майя». Он мог сбиться с курса во время атаки на Краснодарский край или Крым.
Оперативные службы собрали обломки. По их оценкам, до крушения БПЛА весил около 25 кг.
Ранее в ночь на 7 мая вошедшие в воздушное пространство Латвии пять дронов исчезли с радаров в окрестностях города Резекне на востоке страны. Один из них разбился на территории нефтебазы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
