В Южной Корее закрыли более 80% ферм по разведению собак на мясо

С 2024 года закрылись 1265 из 1537 подобных хозяйств. Оставшиеся предприятия обязаны прекратить работу до конца 2026 года. Ведомство планирует проводить проверки не только действующих, но и уже закрытых ферм — это позволит выявить случаи незаконного разведения собак или попытки возобновить деятельность.



По информации The Kookje Daily News, в июле и августе пройдут дополнительные инспекции, призванные ускорить закрытие оставшихся ферм. У предприятий, которые проигнорируют запрет, могут отозвать лицензии на ведение сельскохозяйственной деятельности.



Агентство «Рёнхап» ранее сообщало, что в начале 2026 года в Южной Корее всё ещё работали около 1,6 тысячи ресторанов, предлагавших блюда из собачьего мяса. По данным Ассоциации производителей мяса собак, в отрасли были заняты около 1 млн фермеров, а число потребителей такой продукции превышало 10 млн человек.

