В Южной Корее закрыли более 80% ферм по разведению собак на мясо
Министерство сельского хозяйства Южной Кореи сообщило, что 82% ферм, занимавшихся разведением собак на мясо, уже прекратили свою деятельность. С февраля 2027 года в стране вступит в силу полный запрет на разведение, забой и продажу собак для употребления в пищу.
С 2024 года закрылись 1265 из 1537 подобных хозяйств. Оставшиеся предприятия обязаны прекратить работу до конца 2026 года. Ведомство планирует проводить проверки не только действующих, но и уже закрытых ферм — это позволит выявить случаи незаконного разведения собак или попытки возобновить деятельность.
По информации The Kookje Daily News, в июле и августе пройдут дополнительные инспекции, призванные ускорить закрытие оставшихся ферм. У предприятий, которые проигнорируют запрет, могут отозвать лицензии на ведение сельскохозяйственной деятельности.
Агентство «Рёнхап» ранее сообщало, что в начале 2026 года в Южной Корее всё ещё работали около 1,6 тысячи ресторанов, предлагавших блюда из собачьего мяса. По данным Ассоциации производителей мяса собак, в отрасли были заняты около 1 млн фермеров, а число потребителей такой продукции превышало 10 млн человек.
Ранее стало известно, что в России к концу 2026 года могут принять ГОСТ на традиционную русскую кухню, но задачи сделать это как можно быстрее не стоит, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
