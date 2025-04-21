Связанные одной целью: Коллектив без сплетен вызывает настороженность

Если коллеги в коллективе сплетничают друг о друге, значит, они более сплочены и могут даже более эффективно решать какие-то рабочие задачи, заявил НСН Алексей Рощин.

Коллектив совсем без сплетен вызывает настороженность, так как обмен сплетнями означает, что участники коллектива ощущают себя связанными и интересуются друг другом. Об этом в беседе с НСН рассказал социальный психолог Алексей Рощин.

Американские специалисты пришли к выводу, что сплетни на работе полезны для психического здоровья. По словам специалистов, когда люди делятся мнениями, у них возникает чувство общности и доверия. Рощин отметил, что сплетни в коллективе действительно имеют положительный эффект.

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«Наличие сплетен в коллективе - не такой уж плохой процесс. Это говорит о том, что люди в ощущают себя связанными каким-то образом, и что между членами коллектива есть какие-то человеческие отношения. То есть люди не воспринимают друг друга как роботов, которые только выполняют приказы шефа. В принципе, это хорошо, что сотрудники испытывают интерес к друг другу и хотели бы больше знать о тех, с кем работают. Безусловно, это не обязательно гарантирует лучшую производительность. Но это означает, что вы можете подключить людей к выполнению каких-то задач, и при этом они включатся в работу с большей эффективностью. В какой-то степени это означает, что человек слегка породнился со своими коллегами. Я бы сказал, что коллектив вообще без сплетен, скорее, вызывает настороженность. Получается, что эти люди личностно не чувствуют локоть товарища», - рассказал он.

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Рощин уточнил, что сплетня – это информация о другом человеке, касающаяся его личной жизни и не относящаяся к его рабочим компетенциям.

«Сплетня – это когда люди обмениваются какими-то личными данными о своих коллегах, которые напрямую не связаны с эффективностью их работы. То есть это не то, что, например, мотальщица Иванова за смену делает 15 шайб. Это будет, что мотальщица Иванова, допустим, собирается рожать, или что у нее роман с бухгалтером. Именно из-за этого сплетни часто вызывают осуждение и недовольство у того же начальства, так как люди посягают на тайну личной жизни», - подытожил он.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с НСН рассказал, как себя вести, если работник допустил неприличное поведение на корпоративе, отметив, что следует обязательно извиниться публичным письмом или лично перед коллегами.

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ФОТО: РИА Новости
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