Рощин уточнил, что сплетня – это информация о другом человеке, касающаяся его личной жизни и не относящаяся к его рабочим компетенциям.

«Сплетня – это когда люди обмениваются какими-то личными данными о своих коллегах, которые напрямую не связаны с эффективностью их работы. То есть это не то, что, например, мотальщица Иванова за смену делает 15 шайб. Это будет, что мотальщица Иванова, допустим, собирается рожать, или что у нее роман с бухгалтером. Именно из-за этого сплетни часто вызывают осуждение и недовольство у того же начальства, так как люди посягают на тайну личной жизни», - подытожил он.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с НСН рассказал, как себя вести, если работник допустил неприличное поведение на корпоративе, отметив, что следует обязательно извиниться публичным письмом или лично перед коллегами.

