Россиянам рассказали о действиях при задержке зарплаты

Срок задержки зарплаты не может превышать 15 дней с момента, когда работник должен был получить деньги. Как сообщает ОТР, об этом заявила основатель и старший юрист ООО «Принцип» Ксения Зайцева.

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В случае невыплаты зарплаты по окончании этого срока, работнику следует направить работодателю претензию, описав в ней сложившуюся ситуацию и свои требования. Документ можно отправить по почте, а при личном вручении обязательно нужно «поставить отметку о получении на своём экземпляре».

Юрист указала, что если работодатель не реагирует на претензию в течение 14 рабочих дней, то работник может обратиться в суд, уведомив прокуратуру.

«К исковому заявлению следует приложить документы, подтверждающие, что вы уже прошли досудебный порядок», — заключила Зайцева.

Ранее руководитель агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян заявил «Радиоточке НСН», что задержка зарплаты – это уголовная ответственность для работодателя.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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