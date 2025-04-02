Россиянам рассказали о действиях при задержке зарплаты

В случае невыплаты зарплаты по окончании этого срока, работнику следует направить работодателю претензию, описав в ней сложившуюся ситуацию и свои требования. Документ можно отправить по почте, а при личном вручении обязательно нужно «поставить отметку о получении на своём экземпляре».

Юрист указала, что если работодатель не реагирует на претензию в течение 14 рабочих дней, то работник может обратиться в суд, уведомив прокуратуру.

«К исковому заявлению следует приложить документы, подтверждающие, что вы уже прошли досудебный порядок», — заключила Зайцева.

Ранее руководитель агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян заявил «Радиоточке НСН», что задержка зарплаты – это уголовная ответственность для работодателя.

