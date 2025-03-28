«Не тыкать в нос»: Психолог дала советы мужчинам, зарабатывающим меньше жен
Оптимальным вариантом для сохранения крепкой семьи является одинаковый заработок обоих супругов, сказала в эфире НСН Наталья Панфилова.
Мужчинам хочется завоевывать женщин и зарабатывать больше них, в ином случае супругам нужно договариваться о ролях в семье, а не тыкать в нос деньгами, объяснила в интервью НСН семейный психолог Наталья Панфилова.
Ранее сервис знакомств Mamba провел опрос, который выявил, что большинство женщин (64%) уверены, что мужчина должен зарабатывать больше них. При этом треть мужчин (35%) считает, что неважно, кто зарабатывает больше, примерно столько же джентльменов (34%) не против, чтобы их спутница приносила домой больше денег. Панфилова объяснила, что здесь есть историческое противоречие.
«Гендерные роли никто не отменял, и они в каком-то смысле архаичны. Поэтому у женщин есть мечта, чтобы мужчина взял ее на руки, понес в светлое будущее, больше зарабатывал и защитил от хулиганов, даже если она мастер спорта по борьбе. А мужчине хочется как-то завоевывать женщину, блеснуть чем-то, подарить ей корону. Здесь срабатывает стереотип. При этом сегодня мужчины и женщины жестко конкурируют, где-то женщины обходят мужчин на повороте. На этом фоне семья будет успешна только тогда, когда эти роли распределяются каким-то естественным образом по договоренности. У кого это лучше получается, тот это и делает. Здесь самое главное, чтобы качество жизни обоих людей не падало», - сказала психолог.
Она также указала на оптимальный и тупиковый путь эволюции отношений.
«Самое оптимальное, когда люди зарабатывают одинаково, сбрасываются в общий котел и понимают, на что они эти деньги тратят. Это самая устойчивая история. А когда начинается: ты больше, ты меньше или, как это у мужчин бывает: я тебя содержу, поэтому ты туда пойдешь, а туда не пойдешь, или женщина, например, говорит: я больше зарабатываю, поэтому куда хочу, туда и трачу. Это тупиковый вид эволюции отношений», - сказала психолог.
Панфилова объяснила, чего нельзя делать мужчинам и женщинам в ходе конфликта.
«Когда люди ссорятся, они себя со стороны не видят. У конфликта всегда есть точка невозврата, и мужчинам надо понимать, что он всегда более агрессивный, дерзкий, он громче разговаривает и резче ставит акценты. Это женщину цепляет, а если она еще и руководитель, если она статусная, то она к этому подключается, а дальше стенка на стенку. И там уже реально топоры могут летать, потому что, если женщина дала мужчине пощечину или сказала, что он козел, бездельник и так далее, то есть оскорбила его, то он может на нее и замахнуться. Если мужчине очень хочется поспорить с женой или с девушкой, то здесь надо вовремя остановиться, взять паузу, выдохнуть, сказать: давай завтра обсудим», - заключила собеседница НСН.
Ранее блогер, бизнес-леди и экс-жена футболиста сборной России Павла Погребняка Мария Погребняк заявила, что мужья должны платить женам, посвятившим себя домашнему хозяйству и воспитанию детей, зарплату в размере не менее 200 тыс. рублей в месяц. Депутат Госдумы Виталий Милонов в ответ предостерег футболистов от женитьбы на «неадекватных девушках с ненормальными запросами», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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