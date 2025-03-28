«Не тыкать в нос»: Психолог дала советы мужчинам, зарабатывающим меньше жен

Мужчинам хочется завоевывать женщин и зарабатывать больше них, в ином случае супругам нужно договариваться о ролях в семье, а не тыкать в нос деньгами, объяснила в интервью НСН семейный психолог Наталья Панфилова.

Ранее сервис знакомств Mamba провел опрос, который выявил, что большинство женщин (64%) уверены, что мужчина должен зарабатывать больше них. При этом треть мужчин (35%) считает, что неважно, кто зарабатывает больше, примерно столько же джентльменов (34%) не против, чтобы их спутница приносила домой больше денег. Панфилова объяснила, что здесь есть историческое противоречие.