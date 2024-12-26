«Угостить конфетами»: Как «замять» неприличное поведение на корпоративе
HR-эксперт Гарри Мурадян заявил НСН, что работник должен признать, что поступил некрасиво, а затем извиниться перед коллегами.
Если работник допустил неприличное поведение на корпоративе, следует обязательно извиниться публичным письмом или лично перед коллегами, заявил руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с НСН.
Стыдно за свое поведение на корпоративах было 15% россиян, при этом подавляющее большинство - 75% - никогда не чувствовали неловкости после мероприятия. При этом 23% респондентов также признались, что их раздражает чрезмерное употребление алкоголя коллегами, а 63% опрошенных сами употребляют алкоголь на корпоративе. Мурадян отметил, что все будет зависеть от культуры компании.
«Инциденты на корпоративах случаются периодически, все зависит от культуры компании. Где-то это нормально, где-то – нет. Если для культуры компании это неприемлемо, человек должен признать, что поступил некрасиво, а также выразить желание извиниться перед коллегами. Можно уточнить в отделе кадров, стоит ли написать какое-то публичное письмо или личных извинений будет достаточно. Как специалист по внутренним коммуникациям посоветует, так и нужно поступить. Так как корпоративы – это именно внутренняя коммуникация. Если все уже замяли, то отлично, но подойти важно», - объяснил он.
Также Мурадян призвал обсудить инцидент с коллегами, которые в этом каким-либо образом участвовали, в качестве извинений можно угостить коллектив обедом.
«Что касается самих коллег, тут вообще легко…Приходишь с шоколадками, конфетами, дорогим кофе, даришь, угощаешь пару раз обедом… И все. Нужно первым идти на контакт, в этом нет ничего страшного. Если у кого-то есть недопонимание, с этим человеком лучше отдельно поговорить», - добавил собеседник НСН.
Если сотруднику стыдно за то, что он слишком «весело» отдохнул на корпоративе, то ему нужно представить, какие убедительные и житейские объяснения его поведению нашли для себя его коллеги, а также помнить о том, что все быстро забывается, рассказал ранее психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров «Радиоточке НСН».
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