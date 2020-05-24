Психолог объяснил нарушения карантина национальным характером россиян
Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН рассказал, как национальные черты характера влияют на соблюдение карантина у россиян.
Сотрудники полиции проведут проверку по факту нарушения режима самоизоляции и режима тишины после масштабной вечеринки, которую жители Новосибирска устроили на площади Ленина накануне около полуночи. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель регионального главка МВД заявил, что на площади в то время находились около 50 молодых людей, которые шумели и включили музыку. Сотрудники полиции провели разъяснительную беседу, и нарушители разошлись, сказал он.
Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН рассказал, что у большинства здравомыслящих россиян есть силы и мотивация соблюдать меры самоизоляции. При этом, эксперт выделил и другую категорию граждан, готовых к сопротивлению действиям властей. Психолог в шутку назвал такое противодействие «национальной чертой характера».
«Есть другая категория людей – они всегда готовы к сопротивлению любым попыткам огранить их в чем-либо. Особенно, когда это – действия власти. У нас одна из черт национального характера - рассматривать власть как «их», другую сторону. «Они» делают, что хотят, а мы – внутренне сопротивляемся. Безусловно, таких людей меньше, чем тех, кто соблюдает карантин. Все эти меры карантина, в общем-то, для них и придуманы. В основном, это молодежь, потому что она бесшабашна, во многом ориентирована на то, что ей довольно долго сообщали, что коронавирус - болезнь пожилых людей. Вера, что «это со мной не произойдет», есть. Неслучайно, в городах, где много случаев заражения короноварисом и смертей от него, люди выдерживают санитарные правила более дисциплинированно, чем в городах, где болезнь не так распространена», - отметил эксперт.
Психолог рассказал, какие факторы, по его мнению, формируют желание нарушать санитарные требования во время пандемии коронавируса.
«Понятно, что не все одинаково выдерживают карантин. У некоторых это уже выражается и в раздражительности, и в агрессии, и во враждебности. И объект примерно ясен – запреты. Тем более, что СМИ это подогревают, пишут, как это можно выдерживать. И люди подпитываются информацией о том, что все это (самоизоляция – прим. НСН) не нужно. Тем более, есть еще одна категория людей – крайняя, - которая никогда не верила в наличие вируса, поскольку никогда с ним не сталкивалась. И старость, видимо, не видела. Вот у этой, скорее всего, самой маленькой группы людей, появляется желание в состоянии, с их точки зрения, неопределенности, в неношении масок, в несоблюдении социальной дистанции – несоблюдении всего того, что предполагают санитарные меры. И еще один фактор. Когда власти ослабляют карантин, это воспринимается как разрешение на все. Достаточно создать прецедент в сетях вроде танцев на площади, как большое количество людей вырвется на свободу», -сказал Сергей Ениколопов.
Эксперт убежден, что благодаря самоизоляции большинство оценило важность реального человеческого общения.
«Когда закончится карантин, захочется пойти в кафе, встретиться с людьми. Потому что самая большая проблема карантина – то, что нарушено живое общение. И надежда на то, что онлайн общение может нам заменить офлайн общение – нормальное, человеческое общение – это надежда каких-то очень милых, но не понимающих человеческую природу людей», - заявил собеседник НСН.
Ранее Сергей Ениколопов в эфире НСН заявил, что предотвратить массовые гуляния может лишь угроза моментального наказания.
«Наказывать надо сразу же, и при этом желательно публично. Дурость этих людей можно показывать по телевизору. Пусть рассказывают, что никакого коронавируса нет, человеку, у которого погиб родственник»
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