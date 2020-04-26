Полиция установала организатора «антикоронавирусной» вечеринки в Подмосковье
Сотрудники полиции установили организатора вечеринки, которая прошла во дворе одного из ЖК в Подмосковье. Как пишет ТАСС, об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области. При этом, стражи порядка не уточнили, были ли применены в отношении него санкции.
Ранее стало известно, что в «Бутово-парке» несколько десятков человек устроили во дворе дома вечеринку, которая сопровождалась громкой музыкой. Стражей порядка вызвали жильцы соседних домов.
Напомним, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Подмосковье введен режим повышенной готовности. С 13 марта запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.
Ранее НСН писала, что эксперты перечислили ситуации, при которых в условиях пандемии коронавируса можно покидать место самоизоляции. Список представили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ.
Так, россиянам рассказали, что они могут покинуть место изоляции только в исключительном случае, когда их жизни или здоровью угрожает опасность. К ним относятся пожар, взрыв газа, обвал конструкций и другие.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
80 949+6 361 / сут.
Умерли
747+66 / сут.
Выздоровели
6 767+517 / сут.
- Песков рассказал о «специальном» телефоне Путина
- Растениеводы не испугались приостановки российского экспорта зерновых
- В Тольятти задержан трижды сбегавший из больницы пациент с COVID-19
- Раскрыта интрига про смену курса трубоукладчика «Академик Черский»
- Епископ Железногорский и Льговский умер после заражения COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru