Полиция установала организатора «антикоронавирусной» вечеринки в Подмосковье

Сотрудники полиции установили организатора вечеринки, которая прошла во дворе одного из ЖК в Подмосковье. Как пишет ТАСС, об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области. При этом, стражи порядка не уточнили, были ли применены в отношении него санкции.

Ранее стало известно, что в «Бутово-парке» несколько десятков человек устроили во дворе дома вечеринку, которая сопровождалась громкой музыкой. Стражей порядка вызвали жильцы соседних домов.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Подмосковье введен режим повышенной готовности. С 13 марта запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

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Ранее НСН писала, что эксперты перечислили ситуации, при которых в условиях пандемии коронавируса можно покидать место самоизоляции. Список представили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ.

Так, россиянам рассказали, что они могут покинуть место изоляции только в исключительном случае, когда их жизни или здоровью угрожает опасность. К ним относятся пожар, взрыв газа, обвал конструкций и другие.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:ПолициясамоизоляцияПодмосковьеКоронавирус
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