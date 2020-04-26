Полиция установала организатора «антикоронавирусной» вечеринки в Подмосковье

Сотрудники полиции установили организатора вечеринки, которая прошла во дворе одного из ЖК в Подмосковье. Как пишет ТАСС, об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области. При этом, стражи порядка не уточнили, были ли применены в отношении него санкции.

Ранее стало известно, что в «Бутово-парке» несколько десятков человек устроили во дворе дома вечеринку, которая сопровождалась громкой музыкой. Стражей порядка вызвали жильцы соседних домов.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Подмосковье введен режим повышенной готовности. С 13 марта запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.