Богатых граждан также беспокоят проблемы взаимоотношений с детьми и партнерами, а также утраты смыслов, рассказала НСН кандидат психологических наук, руководитель «Центра психологической поддержки людей, находящихся в трудных жизненных ситуациях» Гули Базарова.

«Обеспеченные люди чаще всего обращаются из-за проблем со своими наследниками. Ко мне обращаются родители, которые не понимают, как справляться с детьми-подростками. Очень обеспеченные семейные пары пытаются понять, каким образом жить вторую часть своей жизни. Они хотят не просто проработать свои семейные отношения, а найти ответ на вопрос, продолжать ли вместе жить или отношения уже исчерпали себя и лучше благородно разойтись. Обращаются с кризисом среднего возраста: вроде бы все есть, но ничего не хочется. Такой кризис у нас продолжается с 2000-х годов. Один клиент сказал: "Понты остались, а доходы не те"», - рассказала практикующий психолог.

От менее обеспеченных россиян стали поступать запросы на помощь из-за состояния одиночества, тревожности и утраты радости в жизни.

«У менее обеспеченных людей чаще всего проблемы связаны с одиночеством и отсутствием радости. Как будто под копирку люди из разных уголков страны пишут, что их все перестало радовать, и что с этим делать. Много запросов о повышенной тревожности. Другие частые темы - взаимоотношения с пожилыми родителями и с детьми-подростками, измены и предательства», - добавила Базарова.

Клинический психолог Татьяна Чернякова в разговоре с НСН ранее рассказала, что рост продаж антидепрессантов связан с изменением подходов в медицинской практике и увеличившемся количестве стрессов.