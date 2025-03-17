Весна и женщины: Психолог рассказала почему россияне скупают антидепрессанты

По данным аналитиков DSM Group, за первые два месяца 2025 года россияне купили в аптечных сетях 3,2 млн упаковок антидепрессантов на 2,8 млрд рублей. Это на 30% больше в денежном выражении и на 15% в натуральном по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Клинический психолог Татьяна Чернякова в разговоре с НСН заявила, что рост продаж антидепрессантов связан с изменением подходов в медицинской практике и увеличившемся количестве стрессов.

«Рост продаж антидепрессантов связан с изменением подходов в медицинской практике. Вместо устаревших растительных или седативных средств врачи, включая неврологов, гастроэнтерологов, чаще назначают антидепрессанты с доказанной эффективностью для лечения не только тревожных и депрессивных расстройств, но и хронических болевых синдромов. Усиленное внимание к своему психическому здоровью привело к повышенному количеству обращений людей за профессиональной помощью в этой области. А это имеет и побочный эффект в виде гипердиагностики во многих случаях, когда препараты выписываются слишком легко, без достаточно весомых оснований. Антидепрессанты смягчают симптомы, но не меняют причины тревоги и депрессии. Многие пациенты выбирают таблетки, потому что психотерапия — это труд, время, затраты и необходимость честно посмотреть на себя. Ну и конечно, нельзя не упомянуть удивительно нестабильное время, в котором мы живём. Люди меньше чем за десятилетие пережили столько стрессоров, что будет неудивительно, если через пару десятков лет наши потомки обнаружат трансгенерационную травму - травма, которая передаётся через поколения», - рассказала психолог.