Весна и женщины: Психолог рассказала почему россияне скупают антидепрессанты
Весна напрямую влияет на увеличение психологических расстройств, а женщины этому подвержены чаще, рассказала НСН клинический психолог Татьяна Чернякова.
По данным аналитиков DSM Group, за первые два месяца 2025 года россияне купили в аптечных сетях 3,2 млн упаковок антидепрессантов на 2,8 млрд рублей. Это на 30% больше в денежном выражении и на 15% в натуральном по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.
Клинический психолог Татьяна Чернякова в разговоре с НСН заявила, что рост продаж антидепрессантов связан с изменением подходов в медицинской практике и увеличившемся количестве стрессов.
«Рост продаж антидепрессантов связан с изменением подходов в медицинской практике. Вместо устаревших растительных или седативных средств врачи, включая неврологов, гастроэнтерологов, чаще назначают антидепрессанты с доказанной эффективностью для лечения не только тревожных и депрессивных расстройств, но и хронических болевых синдромов. Усиленное внимание к своему психическому здоровью привело к повышенному количеству обращений людей за профессиональной помощью в этой области. А это имеет и побочный эффект в виде гипердиагностики во многих случаях, когда препараты выписываются слишком легко, без достаточно весомых оснований. Антидепрессанты смягчают симптомы, но не меняют причины тревоги и депрессии. Многие пациенты выбирают таблетки, потому что психотерапия — это труд, время, затраты и необходимость честно посмотреть на себя. Ну и конечно, нельзя не упомянуть удивительно нестабильное время, в котором мы живём. Люди меньше чем за десятилетие пережили столько стрессоров, что будет неудивительно, если через пару десятков лет наши потомки обнаружат трансгенерационную травму - травма, которая передаётся через поколения», - рассказала психолог.
Психолог также отметила, что весна напрямую влияет на увеличение психологических расстройств и что именно женщины чаще этим расстройствам подвержены.
«Весенний период действительно связан с обострением некоторых психических расстройств, включая биполярное аффективное расстройство и шизофрению. Скачки солнечной активности, смена биоритмов, гормональная перестройка организма могут вызывать обострение симптомов. Кроме того, весной, вопреки ожиданиям улучшения настроения, у людей с депрессией может усиливаться контраст между внутренним ощущением и внешней реальностью, которая становится полна ярких красок, радостных людей, что вызывает ухудшение самочувствия. Что касаемо гендерного признака, то формально женщины чаще сталкиваются с тревожными и депрессивными расстройствами. Это связано с биологическими факторами - гормональные колебания и социальными - женщины зачастую берут на себя больше ответственности за семью, быт, воспитание детей, при этом активно участвуя в рабочей жизни», - заявила психолг, автор метода психологии Psy-Try Татьяна Чернякова.
Ранее психиатр и нарколог Владимир Менделевич опроверг НСН зависимость от антидепрессантов.
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