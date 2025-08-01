Трамп заявил, что опечален действиями Москвы на Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что опечален авиаударами России по Украине.

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Он назвал это отвратительным. «Это война Байдена, а не моя», — отметил президент США. Так он ответил на вопрос об авиаударах российской армии по Украине.

Ранее стало известно, что Трамп вскоре решится на замену президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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