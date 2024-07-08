«Тревога и депрессия»: Врач объяснил «рекорд» психических расстройств в России

«Россияне стали чаще обращаться за такой помощью. Не нужно делать ложные выводы из этой статистики, что у нас стало больше нездоровых людей. Чаще всего к специалисту приходят с тревогой, плохим настроением, депрессией, бессонницей, это классика, а также различные зависимости, слабость, головные боли, много психосоматических симптомов», - рассказал он.

По его словам, сегодня терапевты и неврологи стали чаще направлять пациентов к психотерапевтам в случае обнаружения психосоматических патологий.

«Обращаемость еще увеличилась за счет более высокого уровня профессионального образования медицинских специалистов других сфер: терапевтов, неврологов. Они стали чаще выявлять именно психосоматические патологии в своих кабинетах. Конечно, хорошо, когда люди чаще обращаются за помощью, приходят, чтобы на всякий случай проверить свое здоровье. Это профилактика. Это говорит о том, что российское здравоохранение прогрессирует. Сегодня вопрос доступности медицинской помощи становится все более успешно решенным, даже в отдаленных регионах. И еще одна причина: современное поколение точно не боится обращаться к психиатру», - заключил собеседник НСН.

Классическая музыка помогает человеку на ранних стадиях стресса, так как способствует выработке гормонов серотонина и дофамина, при этом все чаще россияне отдают предпочтение року – музыке со смыслом, заявил ранее практикующий психолог, писатель Михаил Хорс «Радиоточке НСН».

