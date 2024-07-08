«Тревога и депрессия»: Врач объяснил «рекорд» психических расстройств в России

Андрей Шмилович заявил НСН, что россияне стали чаще обращаться за помощью к психотерапевтам, отсюда и рекордное число диагнозов.

Россияне перестали бояться обращаться за помощью к психотерапевтам, отсюда и рекордное число диагнозов, заявил врач-психиатр, психотерапевт, завкафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Пирогова Андрей Шмилович в беседе с НСН. По его словам, пациентов чаще всего беспокоит тревога, депрессия и различные зависимости.

Число россиян, которым впервые диагностировали психическое расстройство, в 2023 году стало максимальным за 10 лет, свидетельствуют данные Минздрава РФ. Так, в 2023 году число граждан, страдающих психическими расстройствами, было 314 на 100 тысяч населения. Больше этой цифры был показатель 2013 года — 320 на 100 тысяч человек.

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«Россияне стали чаще обращаться за такой помощью. Не нужно делать ложные выводы из этой статистики, что у нас стало больше нездоровых людей. Чаще всего к специалисту приходят с тревогой, плохим настроением, депрессией, бессонницей, это классика, а также различные зависимости, слабость, головные боли, много психосоматических симптомов», - рассказал он.

По его словам, сегодня терапевты и неврологи стали чаще направлять пациентов к психотерапевтам в случае обнаружения психосоматических патологий.

«Обращаемость еще увеличилась за счет более высокого уровня профессионального образования медицинских специалистов других сфер: терапевтов, неврологов. Они стали чаще выявлять именно психосоматические патологии в своих кабинетах. Конечно, хорошо, когда люди чаще обращаются за помощью, приходят, чтобы на всякий случай проверить свое здоровье. Это профилактика. Это говорит о том, что российское здравоохранение прогрессирует. Сегодня вопрос доступности медицинской помощи становится все более успешно решенным, даже в отдаленных регионах. И еще одна причина: современное поколение точно не боится обращаться к психиатру», - заключил собеседник НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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