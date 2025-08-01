Госдеп прокомментировал заявление Медведева о Трампе
1 августа 202502:32
Глава Госдепа США Марко Рубио заявил Fox News, что не уверен, что заявление заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева отражает официальную позицию Москвы.
Однако, по его словам, зампред «говорит подстрекательские вещи». Дипломат сомневается, что это будет иметь решающее значение. Так госсекретарь прокомментировал перепалку президента США Дональда Трампа и Медведева.
Ранее американский лидер назвал Медведева «неудачным бывшим президентом». Российский политик отреагировал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдеп прокомментировал заявление Медведева о Трампе
- ВСУ атаковали Таганрог
- Трамп заявил, что опечален действиями Москвы на Украине
- Трамп направил спецпосланника Уиткоффа в Россию
- Путин обязал россиян бороться с борщевиком
- СМИ: Трамп способен предложить Москве способ разрушения барьера ЕС
- Путин подписал закон о праве участников СВО с инвалидностью на двойную пенсию
- В Белгородской области продлили компенсации за аренду жилья до 1 сентября
- СМИ: Страны ЕС опасаются, что Зеленский продолжит давить на НАБУ и САП
- Требование Японии вернуть макет Золотого павильона назвали проявлением глупости
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru