Госдеп прокомментировал заявление Медведева о Трампе

Глава Госдепа США Марко Рубио заявил Fox News, что не уверен, что заявление заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева отражает официальную позицию Москвы.

«Тщательно мониторит»: В России удивились ответу Трампа на слова Медведева

Однако, по его словам, зампред «говорит подстрекательские вещи». Дипломат сомневается, что это будет иметь решающее значение. Так госсекретарь прокомментировал перепалку президента США Дональда Трампа и Медведева.

Ранее американский лидер назвал Медведева «неудачным бывшим президентом». Российский политик отреагировал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Дмитрий МедведевРоссияДональд ТрампСША

Горячие новости

Все новости

партнеры