ВСУ атаковали Таганрог

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали Таганрог, сообщает Telegram-канал Baza.

После атаки беспилотников в Сальске погиб мирный житель и двое саперов

Очевидцы заявили, что слышали около 10 взрывов. По их словам, к отражению атаки подключены не только системы ПВО, но и боевые вертолеты.

Все подробности уточняются.

Ранее силы ПВО за ночь уничтожили 60 украинских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиАтакаВСУ

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