ВСУ атаковали Таганрог
1 августа 202502:01
Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали Таганрог, сообщает Telegram-канал Baza.
Очевидцы заявили, что слышали около 10 взрывов. По их словам, к отражению атаки подключены не только системы ПВО, но и боевые вертолеты.
Все подробности уточняются.
Ранее силы ПВО за ночь уничтожили 60 украинских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru