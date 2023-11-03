Психолог Рубштейн: Одинокие люди чувствуют себя в два раза спокойнее женатых

Она отметила, что одинокие люди не несут ответственность ни за кого, кроме себя. При этом женщины в отношениях, по ее словам, чаще и сильнее беспокоятся о своей внешности и нервничают из-за потенциальных измен.

Кроме того, психолог рассказала, что большинство мужчин в браке тревожатся о завтрашнем дне больше одиноких, так как несут ответственность за семью.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в интервью НСН объяснила, в каком случае звонки «бывшим» помогают отпустить ситуацию, а в каком - усугубляют боль от расставания, передает «Радиоточка НСН».

