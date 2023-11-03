Психолог Рубштейн: Одинокие люди чувствуют себя в два раза спокойнее женатых
Одинокие люди чувствуют себя в два раза спокойнее, чем женатые. Об этом рассказала социопсихолог и основатель Новой русской школы психологии Нина Рубштейн в интервью «Газете.Ru».
Она отметила, что одинокие люди не несут ответственность ни за кого, кроме себя. При этом женщины в отношениях, по ее словам, чаще и сильнее беспокоятся о своей внешности и нервничают из-за потенциальных измен.
Кроме того, психолог рассказала, что большинство мужчин в браке тревожатся о завтрашнем дне больше одиноких, так как несут ответственность за семью.
Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в интервью НСН объяснила, в каком случае звонки «бывшим» помогают отпустить ситуацию, а в каком - усугубляют боль от расставания, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Россия начала СВО, потому что не было другого выбора
- Путин назвал «свинством» попытки Запада организовать еврейский погром в РФ
- Путин поприветствовал муфтия Крганова словами «алейкум ас-салям»
- Путин заявил, что Украина продает оружие на Ближний Восток
- Мультсериал «Фиксики» получил награду детской премии от телеканала «Карусель»
- Александр Пушной сыграл «Металл» из «Малышариков»
- Сборная России по футболу сыграет с Кубой 20 ноября
- Россиянам назвали причины ранней седины
- Группа Uma2rman перепела песню «Театр» из мультфильма «Малышарики»
- Юлия Меньшова ликвидировала киностудию отца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru