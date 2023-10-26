Психолог Дугенцова посоветовала родителям чаще общаться с детьми

По её мнению, родителям не следует зацикливаться только на школьных оценках и стараться больше интересоваться эмоциями своих детей.

«Стоит больше узнавать об эмоциях ребенка: как относится к тому, что узнал, с кем подружился, почему», — объяснила эксперт.

Она отметила, что родители не должны впадать в крайности и либо всё разрешать ребёнку, либо всё запрещать. Дугенцова добавила, что в воспитании нужно уметь находить общий язык.

Ранее по итогам исследования «Доктис» выяснилось, что порядка 70% россиян сталкиваются с токсичным общением в семье или на работе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».