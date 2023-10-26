Психолог Дугенцова посоветовала родителям чаще общаться с детьми
Психолог Дарья Дугенцова заявила, что самым важным для ребёнка является общение, сообщает NEWS.ru.
По её мнению, родителям не следует зацикливаться только на школьных оценках и стараться больше интересоваться эмоциями своих детей.
«Стоит больше узнавать об эмоциях ребенка: как относится к тому, что узнал, с кем подружился, почему», — объяснила эксперт.
Она отметила, что родители не должны впадать в крайности и либо всё разрешать ребёнку, либо всё запрещать. Дугенцова добавила, что в воспитании нужно уметь находить общий язык.
Ранее по итогам исследования «Доктис» выяснилось, что порядка 70% россиян сталкиваются с токсичным общением в семье или на работе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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