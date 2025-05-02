В Госдуме предложили ежегодно индексировать налоговые вычеты для россиян

Коэффициент-дефлятор - показатель, который ежегодно устанавливается для учета инфляции при расчете налогов. Сегодня он не используются при расчете социальных налоговых вычетов. По словам парламентария, для многих семей это приличные деньги, но проблема в том, что, несмотря на инфляцию и постоянный рост цен на все товары и услуги, размер налогового вычета регулярно не индексируется.

Депутат отметил, что на встречах с россиянами ему приходится слышать, что многие граждане с невысокими доходами ждут этих денег для оплаты части расходов на образование или медицину, но получив несколько десятков тысяч рублей, они понимают, что год назад на такую же сумму они могли приобрести гораздо больше, чем сейчас.

Ранее в Госдуме рассказали, что пенсионерам положены налоговые вычеты по земельному налогу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

