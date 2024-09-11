Адвокат Айвар призвала запретить судимым работать аниматорами квестов
Отношения между аниматором и клиентом в ГОСТе прописаны в очень общих чертах, необходимо добавить туда отсутствие ранней судимости, заявила в пресс-центре НСН Людмила Айвар.
Применение на квесте электрошокеров чревато уголовными делами за причинения тяжкого вреда здоровью, рассказала в пресс-центре НСН заслуженный адвокат России, профессор, академик РАЕН Людмила Айвар.
«Квесты не подпадают под обязательное страхование гражданской ответственности. Есть ГОСТ, но в нем отношения между аниматором и клиентом прописаны в очень общих чертах. Никой ответственности никто не несет, кроме последствий, которые наступают. Причинён тяжкий вред здоровью, кто-то погиб – будет возбуждено уголовное дело. Причинен вред имуществу или моральный вред – идите с иском в суд о защите прав потребителей. Хорошо бы, чтобы те, кто работает аниматорами, не имели ранней судимости», - пояснила она.
Ранее управляющий партнер крупнейшей сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия» Владимир Жиганов в пресс-центре НСН заявил, что применение на квесте колюще-режущих предметов, открытого огня и физического контакта недопустимо.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru