Психолог рассказала, как пережить стресс на ЕГЭ без вреда для здоровья
Перед подготовкой к экзаменам старшеклассникам необходимо пропить курс витаминов, а также следить за режимом приема воды, заявила НСН психолог Анфиса Калистратова.
Ранее в Москве девочка-подросток сутки не могла проснуться из-за пережитого стресса при подготовке к экзаменам, сообщил Московский областной центр охраны материнства и детства. Причиной такого состояния стала гиперсомния, появившаяся у девочки вследствие аффективного расстройства, заявила ее лечащий врач Кристина Шкуратова. Несовершеннолетняя пришла в себя спустя несколько дней, сейчас она на амбулаторном лечении. Психолог Анфиса Калистратова добавила, что стресс действительно может вызывать проблемы со здоровьем.
«Если у старшеклассников появляются круги под глазами, это может говорить о нехватке витамина D, витамина C. Плюс к этому стресс. Могут почки работать тяжело. Понятно, что школьники не досыпают, понятно, что они нервозные, становятся более агрессивными. Там целый спектр психосоматических расстройств. Дети иногда даже обращаются к психиатрам, чтобы пить транквилизаторы (успокоительные), но это тоже очень опасно. За три месяца до экзаменов нужно пропить комплекс витаминов», - рассказала она.
Но есть способы поддержать детей в трудный период перед экзаменами, не прибегая к использованию препаратов. Калистратова дала несколько советов, которые помогут облегчить состояние подростков.
«Обязательно следить за режимом приема воды. Если прохладная погода, то вода должна быть теплой, и наоборот. На килограмм веса надо пить 30 граммов воды. То есть если ребенок весит 50 килограммов, то это 1,5 литра воды в день. Вода — это единственный способ, который вымывает гормоны стресса из организма. Обязательно следить, чтобы хотя бы раз в неделю ребенок отсыпался по полной», - дополнила она.
Ранее нейропсихолог, преподаватель психологии, лектор Российского общества «Знание» Лев Малазония заявил, что для борьбы со стрессом поможет техника прогрессивной мышечной релаксации и быстрая дыхательная практика, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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