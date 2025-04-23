Ранее в Москве девочка-подросток сутки не могла проснуться из-за пережитого стресса при подготовке к экзаменам, сообщил Московский областной центр охраны материнства и детства. Причиной такого состояния стала гиперсомния, появившаяся у девочки вследствие аффективного расстройства, заявила ее лечащий врач Кристина Шкуратова. Несовершеннолетняя пришла в себя спустя несколько дней, сейчас она на амбулаторном лечении. Психолог Анфиса Калистратова добавила, что стресс действительно может вызывать проблемы со здоровьем.

«Если у старшеклассников появляются круги под глазами, это может говорить о нехватке витамина D, витамина C. Плюс к этому стресс. Могут почки работать тяжело. Понятно, что школьники не досыпают, понятно, что они нервозные, становятся более агрессивными. Там целый спектр психосоматических расстройств. Дети иногда даже обращаются к психиатрам, чтобы пить транквилизаторы (успокоительные), но это тоже очень опасно. За три месяца до экзаменов нужно пропить комплекс витаминов», - рассказала она.



Но есть способы поддержать детей в трудный период перед экзаменами, не прибегая к использованию препаратов. Калистратова дала несколько советов, которые помогут облегчить состояние подростков.