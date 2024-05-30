«Гробим детей на пороге взрослой жизни»: Миронов призвал отменить ЕГЭ

Миронов отметил, что из-за стресса у школьниц возникает гормональный сбой.

«И все из-за этого идиотизма. Пора прекращать издеваться над нашими детьми... Если мы с одной стороны говорим о решении демографической проблемы, а с другой... гробим наших же детей прямо на пороге взрослой жизни», — заявил политик, заключив, что необходимо прекратить это «безобразие».

В марте в Госдуме предложили отменить обязательную сдачу ЕГЭ для школьников и предоставить выпускникам право выбрать между такой формой итоговой аттестации и традиционными выпускными экзаменами, напоминает «Свободная пресса».

