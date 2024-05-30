«Гробим детей на пороге взрослой жизни»: Миронов призвал отменить ЕГЭ

Лидер «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов призвал отменить Единый государственный экзамен, так как из-за стресса на ЕГЭ многие девочки «не будут рожать уже никогда». Комментарий политика публикует RTVI.

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Миронов отметил, что из-за стресса у школьниц возникает гормональный сбой.

«И все из-за этого идиотизма. Пора прекращать издеваться над нашими детьми... Если мы с одной стороны говорим о решении демографической проблемы, а с другой... гробим наших же детей прямо на пороге взрослой жизни», — заявил политик, заключив, что необходимо прекратить это «безобразие».

В марте в Госдуме предложили отменить обязательную сдачу ЕГЭ для школьников и предоставить выпускникам право выбрать между такой формой итоговой аттестации и традиционными выпускными экзаменами, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ОбразованиеЕГЭСергей Миронов

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