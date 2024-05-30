«Гробим детей на пороге взрослой жизни»: Миронов призвал отменить ЕГЭ
Лидер «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов призвал отменить Единый государственный экзамен, так как из-за стресса на ЕГЭ многие девочки «не будут рожать уже никогда». Комментарий политика публикует RTVI.
Миронов отметил, что из-за стресса у школьниц возникает гормональный сбой.
«И все из-за этого идиотизма. Пора прекращать издеваться над нашими детьми... Если мы с одной стороны говорим о решении демографической проблемы, а с другой... гробим наших же детей прямо на пороге взрослой жизни», — заявил политик, заключив, что необходимо прекратить это «безобразие».
В марте в Госдуме предложили отменить обязательную сдачу ЕГЭ для школьников и предоставить выпускникам право выбрать между такой формой итоговой аттестации и традиционными выпускными экзаменами, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Телеведущая Зейналова опровергла данные о назначении послом на Маврикии
- Крупнейший ретейлер рассказал об исчезновении дешевого европейского вина
- Глава Мосгосстройнадзора осмотрел ход строительства жилого комплекса «Бадаевский»
- «Гробим детей на пороге взрослой жизни»: Миронов призвал отменить ЕГЭ
- Гай Ричи снимет сериал о молодом Шерлоке Холмсе
- Песков сообщил о подготовке визита Путина во Вьетнам
- ФАС раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах
- СМИ: Россияне потратят около 35 тысяч рублей на сборы в отпуск в этом году
- Умерла театральный критик Инна Соловьева
- В Петербурге, Тульской и Калининградской областях назначили выборы губернаторов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru