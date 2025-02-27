Нейропсихолог рассказал, как побороть тревогу из-за ЕГЭ

«Первая из них — техника прогрессивной мышечной релаксации. Нужно последовательно напрягать части тела, начиная с ног: 10−15 секунд подержать напряжение в стопах, а затем расслабить их на 20−30 секунд. Потом нужно повторить то же самое, постепенно поднимаясь вверх: голень, бедро, ягодицы, живот и так далее», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, сместить фокус внимания также поможет быстрая дыхательная практика. К примеру, дыхание по квадрату, при котором делается вдох на четыре секунды, затем четыре секунды задержки дыхания и выдох на четыре счета.

Помимо прочего важно проработать и глубинные причины тревоги, ответив на вопрос, почему она возникает. В этом случае внутренний диалог позволит человеку понять, что повода для беспокойства нет, сообщил Малазония.

Ранее психолог, психотерапевт Александр Вронский рассказал «Радиоточке НСН», что гормональный дисбаланс, отсутствие устойчивых механизмов психологической защиты и социальное давление, с которым сталкиваются подростки, могут привести к тревожным расстройствам.

