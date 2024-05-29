Психолог рассказала, как справиться с неудачей на экзамене

По словам эксперта, общение и тренировки помогут выпустить негативные эмоции. После этого важно проанализировать ситуацию, что в дальнейшем поможет избегать досадных ошибок.

«Если правильно использовать имеющийся опыт, даже негативный, можно научиться справляться лучше», – сообщила она «ФедералПресс».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что выпускники должны иметь возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы. Минпросвещения и Рособрнадзор уже подготовили проект расписания единого государственного экзамена на текущий год.

Как пояснил «Радиоточке НСН», председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин, в случае пересдачи ЕГЭ будет учтен не лучший результат по итогу двух попыток, а баллы второго экзамена.

