Психолог рассказала, как легко пройти собеседование

По мнению Владис, перед собеседованием необходимо как можно больше узнать о будущем месте работы, выучить имена руководства, попрактиковаться перед зеркалом и придумать пару не очень острых шуток. Психолог также посоветовала заранее обдумывать ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы, а за три-часа до назначенного собеседования отвлечься от мыслей о нем и от негативных эмоций. Кроме того, специалист рекомендует провести кардиотренировку для снятия напряжения.

Также психолог считает, что перед входом в помещение, где будет проходить собеседование, стоит сделать несколько глубоких вдохов, чтобы снизить уровень адреналина. Не лишним на собеседовании будет мелкий предмет в руках, например, ручка или маленький шарик, уверена психолог: его можно сжимать при сильном волнении.

Конечно же, важно обладать познаниями в соответствующей отрасли, убеждена специалист. Она также порекомендовала составить перечень основных достижений — это поможет чувствовать себя увереннее.

Ранее врач функциональной медицины и клинический психолог Антон Поляков предупредил, что одиночество может вызвать расстройство пищевого поведения, ведущее к набору лишнего веса или к пристрастию к алкоголю. Об этом сообщило агентство НСН.

