Росавиация: В Самаре и Ульяновске ввели ограничения на полеты
14 июня 202503:58
Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели еще в двух российских аэропортах. Об этом написал представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Отмечается, что меры введены временно в авиагаванях Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка). Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров.
Ранее аналогичные меры ввели в аэропортах Тамбова и Саратова.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru