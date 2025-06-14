Росавиация: В Самаре и Ульяновске ввели ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели еще в двух российских аэропортах. Об этом написал представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Отмечается, что меры введены временно в авиагаванях Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка). Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров.

Ранее аналогичные меры ввели в аэропортах Тамбова и Саратова.

