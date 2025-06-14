В Хабаровском крае опрокинулся автобус с вахтовиками

Автобус с 13 сотрудниками строительной компании опрокинулся в Хабаровске. Об этом сообщила Госавтоинспекция Хабаровского края.

Авария произошла в районе 139-го км федеральной трассы А-376 Хабаровск - Лидога-Ванино. На дороге водитель автобуса Yutong, который перевозил вахтовиков из села Бриакан в Хабаровск, не справившись с управлением, съехал в правый кювет по ходу движения. В результате транспортное средство опрокинулось.

«Шесть пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение краевой столицы для осмотра с жалобами на ушибы», - указали в Госавтоинспекции.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Прокуратура края проверит соблюдение законодательных требований при организации пассажирских перевозок.

Ранее в Подмосковье автобус, следовавший по маршруту «Чехов — Москва», врезался в грузовик, пострадали семь человек.

