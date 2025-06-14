В Хабаровском крае опрокинулся автобус с вахтовиками
Автобус с 13 сотрудниками строительной компании опрокинулся в Хабаровске. Об этом сообщила Госавтоинспекция Хабаровского края.
Авария произошла в районе 139-го км федеральной трассы А-376 Хабаровск - Лидога-Ванино. На дороге водитель автобуса Yutong, который перевозил вахтовиков из села Бриакан в Хабаровск, не справившись с управлением, съехал в правый кювет по ходу движения. В результате транспортное средство опрокинулось.
«Шесть пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение краевой столицы для осмотра с жалобами на ушибы», - указали в Госавтоинспекции.
Обстоятельства аварии устанавливаются. Прокуратура края проверит соблюдение законодательных требований при организации пассажирских перевозок.
Ранее в Подмосковье автобус, следовавший по маршруту «Чехов — Москва», врезался в грузовик, пострадали семь человек.
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