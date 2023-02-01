«Принесите торт»: Психолог дал советы, как избежать стресса на новой работе
Нужно соблюдать должностные обязанности и не строить из себя человека, коим не являетесь, сказал НСН психолог Павел Жавнеров.
Клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров заявил НСН, что избежать стресса на новой работе помогут занятия спортом и дружелюбность по отношению к новым коллегам.
По данным исследования онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и исследовательского центра «Зарплаты.ру», каждый пятый россиянин поменял работу в течение 2022 года. Половине из них было морально тяжело выходить на новую работу. Из них 26 процентов боялись, что их навыки не соответствуют новому месту, еще 13 процентам было трудно адаптироваться, так как они привыкли к старой рутине. Опасались, что не сойдутся с новым коллективом, 12 процентов опрошенных. Жавнеров перечислил, как легче всего можно влиться в новый коллектив.
«В адаптации на новом месте работы есть несколько моментов. Первый – должностные обязанности надо соблюдать, потому что коллеги не хотят выполнять чужую работу. Для этого нужно задавать вопросы, разбираться, а не замыкаться в себе, но делать это не навязчиво, а через комплименты, к примеру: «Вау, мне сказали, что ты отличный специалист и можешь дать хороший совет». Второй – режим. В этот период нужно заниматься спортом, хорошо питаться, выспаться, чтобы не было снижения работоспобности. Третье – общение в коллективе. Достаточно проявлять внешнюю доброжелательность, можно принести торт и угостить коллег», - сказал Жавнеров.
Собеседник НСН предупредил, что бороться со стрессом нельзя с помощью алкоголя.
«Преодолеть стресс помогут занятия спортом, массаж. Можно заняться медитацией, йогой, дыхательными практиками. Чаще всего мы реагируем на одни и те же ситуации, потому эти моменты можно проработать с психологом. А вот алкоголь не подходит – расшатывает эмоциональность, да и плохое самочувствие будет», - пояснил Жавнеров.
Психолог отметил, что в новом коллективе не стоит строить из себя человека, коим не являешься.
«Не надо вести себя в несоответствии с самим собой. К примеру, строить из себя общительного человека, если таковым не являешься. В какой-то момент вы устанете общаться, а коллектив подумает, что они вам не понравились», - резюмировал Жавнеров.
Ранее психолог Ирина Таранова в разговоре с НСН рассказала, как как родителям реагировать на манипуляции детей. В частности, запрет со стороны родителей может восприниматься ребенком как катастрофа, именно поэтому необходимо внимательно отслеживать поведение детей, чтобы избежать несчастных случаев.
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