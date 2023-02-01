«Принесите торт»: Психолог дал советы, как избежать стресса на новой работе

По данным исследования онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и исследовательского центра «Зарплаты.ру», каждый пятый россиянин поменял работу в течение 2022 года. Половине из них было морально тяжело выходить на новую работу. Из них 26 процентов боялись, что их навыки не соответствуют новому месту, еще 13 процентам было трудно адаптироваться, так как они привыкли к старой рутине. Опасались, что не сойдутся с новым коллективом, 12 процентов опрошенных. Жавнеров перечислил, как легче всего можно влиться в новый коллектив.

«В адаптации на новом месте работы есть несколько моментов. Первый – должностные обязанности надо соблюдать, потому что коллеги не хотят выполнять чужую работу. Для этого нужно задавать вопросы, разбираться, а не замыкаться в себе, но делать это не навязчиво, а через комплименты, к примеру: «Вау, мне сказали, что ты отличный специалист и можешь дать хороший совет». Второй – режим. В этот период нужно заниматься спортом, хорошо питаться, выспаться, чтобы не было снижения работоспобности. Третье – общение в коллективе. Достаточно проявлять внешнюю доброжелательность, можно принести торт и угостить коллег», - сказал Жавнеров.