Под Самарой беспилотники пытались атаковать промпредприятие

Беспилотники попытались атаковать предприятие в Самарской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

«Сегодня ночью была совершена попытка атаки БПЛА одного из промышленных предприятий Новокуйбышевска», - написал губернатор в Telegram.

Обошлось без пострадавших, повреждений не зафиксировано. На месте инцидента ведут работу оперативные службы.

Ранее Росавиация сообщила, что в аэропорту Самары в целях безопасности временно ограничили прием и отправку самолетов.

