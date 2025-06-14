Под Самарой беспилотники пытались атаковать промпредприятие
14 июня 202505:30
Беспилотники попытались атаковать предприятие в Самарской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
«Сегодня ночью была совершена попытка атаки БПЛА одного из промышленных предприятий Новокуйбышевска», - написал губернатор в Telegram.
Обошлось без пострадавших, повреждений не зафиксировано. На месте инцидента ведут работу оперативные службы.
Ранее Росавиация сообщила, что в аэропорту Самары в целях безопасности временно ограничили прием и отправку самолетов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru