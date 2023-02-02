Психолог предупредил об опасности одиночества для здоровья

Одиночество может вызвать расстройство пищевого поведения, ведущее к набору лишнего веса или к пристрастию к алкоголю. Об этом предупредил врач функциональной медицины и клинический психолог Антон Поляков.

Он пояснил, что одиночество — явление, которое сопровождает хронический затяжной стресс. В интервью «Вечерней Москве» эксперт перечислил симптомы данного заболевания: хроническая усталость; снижение памяти; падение концентрации внимания.

Как пояснил Поляков, практически каждый психологический стресс приводит к выбросу кортизола - гормона, который образуется в коре надпочечников. Он регулирует уровень артериального давления, участвует в обмене белков, жиров и углеводов.

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Выброс вызывает повреждение гиппокампальной извилины, которая ответственна за обработку памяти и концентрацию внимания.

Именно на фоне повышенной концентрации кортизола люди зачастую начинают переедать. Врач объясняет это повышением инсулинорезистентности, которое провоцирует данный гормон.

Кроме того, у одиноких людей значительно сокращается выработка нейромедиаторов, которые отвечают за настроение. Процесс приводит к повышению тревожности и создаёт риск панических атак.

В свою очередь клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в комментарии НСН рассказал, что избежать стресса на новой работе помогут занятия спортом и дружелюбность по отношению к новым коллегам.

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