Психолог предупредил об опасности одиночества для здоровья
Одиночество может вызвать расстройство пищевого поведения, ведущее к набору лишнего веса или к пристрастию к алкоголю. Об этом предупредил врач функциональной медицины и клинический психолог Антон Поляков.
Он пояснил, что одиночество — явление, которое сопровождает хронический затяжной стресс. В интервью «Вечерней Москве» эксперт перечислил симптомы данного заболевания: хроническая усталость; снижение памяти; падение концентрации внимания.
Как пояснил Поляков, практически каждый психологический стресс приводит к выбросу кортизола - гормона, который образуется в коре надпочечников. Он регулирует уровень артериального давления, участвует в обмене белков, жиров и углеводов.
Выброс вызывает повреждение гиппокампальной извилины, которая ответственна за обработку памяти и концентрацию внимания.
Именно на фоне повышенной концентрации кортизола люди зачастую начинают переедать. Врач объясняет это повышением инсулинорезистентности, которое провоцирует данный гормон.
Кроме того, у одиноких людей значительно сокращается выработка нейромедиаторов, которые отвечают за настроение. Процесс приводит к повышению тревожности и создаёт риск панических атак.
В свою очередь клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в комментарии НСН рассказал, что избежать стресса на новой работе помогут занятия спортом и дружелюбность по отношению к новым коллегам.
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