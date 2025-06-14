Над Россией перехватили 66 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 66 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Об этом заявили в Минобороны.

«В период с 20.00 мск 13 июня до 7.00 мск 14 июня... перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Минобороны уточнило, что 30 БПЛА ликвидировали в Воронежской области, 10 – в Белгородской, восемь - в Ставропольском крае, шесть - в Крыму, один - в Самарской области. Кроме того, 11 беспилотников сбили над Азовским морем.

Ранее обломки украинских БПЛА упали в Невинномысске Ставропольского края, пострадал один человек.

