Над Россией перехватили 66 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 66 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Об этом заявили в Минобороны.
«В период с 20.00 мск 13 июня до 7.00 мск 14 июня... перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.
Минобороны уточнило, что 30 БПЛА ликвидировали в Воронежской области, 10 – в Белгородской, восемь - в Ставропольском крае, шесть - в Крыму, один - в Самарской области. Кроме того, 11 беспилотников сбили над Азовским морем.
Ранее обломки украинских БПЛА упали в Невинномысске Ставропольского края, пострадал один человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Прилепин: Возвращения Пугачевой в Россию никто не заметит
- Над Россией перехватили 66 украинских БПЛА
- В четырех российских аэропортах сняли ограничения на полеты
- В Иране заявили, что переговоры с США по ядерной программе стали бессмысленными
- В Невинномысске один человек пострадал при падении обломков БПЛА
- Лидер КНДР проинспектировал ведущее предприятие ВПК
- Под Самарой беспилотники пытались атаковать промпредприятие
- Трамп заработал миллионы долларов на продажах гитар, Библий и часов
- В Хабаровском крае опрокинулся автобус с вахтовиками
- Росавиация: В Самаре и Ульяновске ввели ограничения на полеты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru