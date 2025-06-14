Трамп заработал миллионы долларов на продажах гитар, Библий и часов
Президент США Дональд Трамп получает доход от объектов роскоши, предприятий, с продаж гитар, Библий и часов со своим именем. Об этом говорится в обнародованной финансовой декларации политика.
В 234-страничном документе указано, что в прошлом году Трамп получил более $57 млн дохода от криптопроекта World Liberty Financial. Руководящие позиции в предприятии занимают сыновья политика Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший. Также американский президент получил $3 млн с продаж книги Save America («Спасти Америку»).
Кроме того, Трамп заработал $2,5 млн на продаже кроссовок и парфюмерии, $2,8 млн - часов, $1,3 млн - изданий Библии, еще $1,05 млн - гитар.
Ранее стало известно, что на фоне конфликта с миллиардером Илоном Маском президент США потерял за день свыше $1,1 млрд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru