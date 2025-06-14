В Невинномысске один человек пострадал при падении обломков БПЛА
14 июня 202505:55
Обломки украинских беспилотников упали в Невинномысске Ставропольского края, пострадал человек. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Владимир Владимиров.
Как отметил губернатор, атаку дронов отразили системы ПВО, обломки аппаратов рухнули в промзоне Невинномысска.
«По оперативным данным, есть пострадавший, оказывается необходимая медпомощь», - написал Владимиров.
Специалисты работают на месте ЧП, ведется обследование территории.
Ранее в Самарской области беспилотники попытались атаковать промышленное предприятие, пострадавших нет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Невинномысске один человек пострадал при падении обломков БПЛА
- Лидер КНДР проинспектировал ведущее предприятие ВПК
- Под Самарой беспилотники пытались атаковать промпредприятие
- Трамп заработал миллионы долларов на продажах гитар, Библий и часов
- В Хабаровском крае опрокинулся автобус с вахтовиками
- Росавиация: В Самаре и Ульяновске ввели ограничения на полеты
- Депутат Дрожжина рассказала, что за расходы на спорт можно вернуть до 19500 рублей
- СМИ: Белый дом проводит обзор госконтрактов с SpaceX
- Гладков: Дрон ВСУ атаковал Белгород
- СМИ: США против предложения снизить потолок цен на нефть из России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru