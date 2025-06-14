В Невинномысске один человек пострадал при падении обломков БПЛА

Обломки украинских беспилотников упали в Невинномысске Ставропольского края, пострадал человек. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Владимир Владимиров.

Как отметил губернатор, атаку дронов отразили системы ПВО, обломки аппаратов рухнули в промзоне Невинномысска.

«По оперативным данным, есть пострадавший, оказывается необходимая медпомощь», - написал Владимиров.

Специалисты работают на месте ЧП, ведется обследование территории.

Ранее в Самарской области беспилотники попытались атаковать промышленное предприятие, пострадавших нет.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПострадавшиеБеспилотникиСтавропольский Край

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