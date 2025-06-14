В Иране заявили, что переговоры с США по ядерной программе стали бессмысленными
Переговоры между США и Ираном по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы республики потеряли смысл после ударов по территории Ирана. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Эсмаил Багаи, сообщает агентство Tasnim.
Стороны ведут непрямые переговоры по ядерному досье с апреля. В воскресенье должен пройти очередной, шестой раунд обсуждений. Его проведение оказалось под вопросом после атак Израиля на объекты в Иране.
Как отметил Багаи, США действовали так, что «диалог стал бессмысленным».
«Нельзя заявлять о готовности к переговорам и одновременно координировать действия, позволяя сионистскому режиму наносить удары по территории Ирана», - указал дипломат.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран должен согласиться на ядерную сделку, пока еще «не слишком поздно», и отметил, что «люди, с которыми он вел дела, мертвы»,
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