Лидер КНДР проинспектировал ведущее предприятие ВПК

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил ведущее предприятие военно-промышленного комплекса в республике. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Политика сопровождали дочь, руководство Центрального комитета Трудовой партии, главы Минобороны и МИД. Ким Чен Ын призвал расширять и увеличивать производительность, рациональнее организовать производство и повышать автоматизацию, чтобы «выполнить все требования оборонной стратегии государства и увеличить производство мощных снарядов нового типа, соответствующих условиям современной войны».

Также северокорейский лидер подчеркнул успехи организации, достигшей высокого уровня модернизации, это соответствует планам превратить оборонную промышленность КНДР в одну из самых передовых на планете.

Ранее Ким Чен Ын призвал армию Северной Кореи находиться в готовности к войне.

