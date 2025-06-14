Лидер КНДР проинспектировал ведущее предприятие ВПК
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил ведущее предприятие военно-промышленного комплекса в республике. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Политика сопровождали дочь, руководство Центрального комитета Трудовой партии, главы Минобороны и МИД. Ким Чен Ын призвал расширять и увеличивать производительность, рациональнее организовать производство и повышать автоматизацию, чтобы «выполнить все требования оборонной стратегии государства и увеличить производство мощных снарядов нового типа, соответствующих условиям современной войны».
Также северокорейский лидер подчеркнул успехи организации, достигшей высокого уровня модернизации, это соответствует планам превратить оборонную промышленность КНДР в одну из самых передовых на планете.
Ранее Ким Чен Ын призвал армию Северной Кореи находиться в готовности к войне.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru