В четырех российских аэропортах сняли ограничения на полеты
14 июня 202506:58
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в четырех аэропортах в России. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Меры вводились ранее в воздушных гаванях Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска. Ограничения на полеты сняты.
«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», - написал Кореняко в Telegram-канале.
Между тем глава Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что БПЛА попытались атаковать промышленное предприятие в Новокуйбышевске.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В четырех российских аэропортах сняли ограничения на полеты
- В Иране заявили, что переговоры с США по ядерной программе стали бессмысленными
- В Невинномысске один человек пострадал при падении обломков БПЛА
- Лидер КНДР проинспектировал ведущее предприятие ВПК
- Под Самарой беспилотники пытались атаковать промпредприятие
- Трамп заработал миллионы долларов на продажах гитар, Библий и часов
- В Хабаровском крае опрокинулся автобус с вахтовиками
- Росавиация: В Самаре и Ульяновске ввели ограничения на полеты
- Депутат Дрожжина рассказала, что за расходы на спорт можно вернуть до 19500 рублей
- СМИ: Белый дом проводит обзор госконтрактов с SpaceX
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru