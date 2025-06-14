В четырех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в четырех аэропортах в России. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Меры вводились ранее в воздушных гаванях Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска. Ограничения на полеты сняты.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», - написал Кореняко в Telegram-канале.

Между тем глава Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что БПЛА попытались атаковать промышленное предприятие в Новокуйбышевске.

