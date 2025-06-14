Депутат Дрожжина рассказала, что за расходы на спорт можно вернуть до 19500 рублей

Граждане России могут вернуть до 19500 рублей, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги, в качестве налогового вычета. Об этом заявила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина в беседе с РИА Новости.

Парламентарий напомнила, что налоговый вычет за занятия спортом в размере 13% доступен в стране с 2022 года.

«Максимальная сумма расходов, с которых можно получить вычет — 150000 рублей в год, то есть вернуть можно до 19500 рублей», - указала Дрожжина.

Вычет суммируется с другими социальными вычетами, в том числе на образование, лечение, медикаменты, благотворительность. Россияне могут получить часть потраченных средств как за свои тренировки, так и за занятия детей до 18 лет или учащихся очно детей до 24 лет. При этом необходимо, чтобы спортивная организация была включена в перечень Минспорта.

Для получения вычета следует сохранить договор и чеки и подать налоговую декларацию 3-НДФЛ через сайт Федеральной налоговой службы, портал госуслуг либо в бумажном виде.

Ранее президент Владимир Путин поручил уточнить и реализовать механизм по усилению информирования россиян о налоговом вычете для граждан, выполняющих нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и регулярно проходящих диспансеризацию.

