«Легкие превращаются в пятку!»: Токсиколог призвал запретить вейпы и мухоморы

Свободная продажа вейпов и мухоморов наносит непоправимый вред здоровью россиян, сказал НСН Михаил Кутушов.

Любой препарат с опасным составом может привести к отравлению населения, пока такие средства не запрещены к продаже, заявил в пресс-центре НСН врач-токсиколог, член-корреспондент РАЕН, кандидат медицинских наук, профессор Михаил Кутушов.

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«В конце 1980-х у нас во Всесоюзном центре острых отравлений Института им. Склифосовского у нас была целая эпидемия отравлений так называемым фоксимом. Это вещество-инсектицид, «антимоль», которым опрыскивали ковры. В составе было заявлено 5% фоксима и 90% спирта. Там как раз началась антиалкогольная кампания, и у нас отделения были завалены пациентами, употреблявшими «антимоль». Мы из операционных не выходили три месяца! Пока законодательно не запретили продавать фоксим в магазинах. И только тогда прекратились случаи отравлений – очень тяжелых, приводивших к смерти. А тогда пили еще растворители, стеклоочистители, дихлофосы…», - сообщил он.

Как добавил собеседник НСН, также на законодательном уровне сегодня следует запретить продажу вейпов.

«Как токсиколог призываю правительство спасти молодежь от вейпов и табакокурения. Вейпы точно нужно запретить на законодательном уровне. Табак раньше был качественный, а сейчас люди курят какую-то труху. Вейпы превращают наши легкие в соединительную ткань – в пятку или в сухожилие. Начинаются неспецифические воспаления, от которых дети, например, гибнут. Да и вообще недопустимо, когда дети на улицах курят или «парят»! Вам с возрастом дышать будет нечем, там один вариант – пересадка легких, а это почти недостижимая вещь», - сказал Кутушов.
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По его словам, стоит обратить внимание и на мухоморы в свободной продаже.

«Продажа психотропов, в том числе мухоморов, тоже опасная вещь. Если их высушивают и жарят, то нужно соблюдать все технологии, это чуть менее опасно. Но отравление вызывает употребление даже 1 грамма мухоморов. Свыше 25 грамм – уже смерть. Еще один нюанс: вещества, содержащиеся в мухоморах, при употреблении накапливаются в организме. И происходит постоянное, подспудное хроническое отравление с внезапными шизоподобными срывами. Мухоморы нужно запретить законодательно!», - подчеркнул он.

Ранее кандидат медицинских наук, исполнительный директор Фонда медицинских решений «Не напрасно» Вадим Власов заявил НСН, что свободная продажа алкоголя в интернете упростит доступ к подобной продукции для подростков. Кроме того, возможен рост количества отравлений суррогатным алкоголем.

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