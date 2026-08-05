По его словам, стоит обратить внимание и на мухоморы в свободной продаже.

«Продажа психотропов, в том числе мухоморов, тоже опасная вещь. Если их высушивают и жарят, то нужно соблюдать все технологии, это чуть менее опасно. Но отравление вызывает употребление даже 1 грамма мухоморов. Свыше 25 грамм – уже смерть. Еще один нюанс: вещества, содержащиеся в мухоморах, при употреблении накапливаются в организме. И происходит постоянное, подспудное хроническое отравление с внезапными шизоподобными срывами. Мухоморы нужно запретить законодательно!», - подчеркнул он.

Ранее кандидат медицинских наук, исполнительный директор Фонда медицинских решений «Не напрасно» Вадим Власов заявил НСН, что свободная продажа алкоголя в интернете упростит доступ к подобной продукции для подростков. Кроме того, возможен рост количества отравлений суррогатным алкоголем.

