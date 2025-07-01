Родителям объяснили, как правильно «следить» за своими детьми в соцсетях
Психолог Екатерина Каталина сказала НСН, что за активностью детей в соцсетях важно следить, однако перебарщивать с этим тоже не стоит.
Родителям необходимо контролировать активность детей в социальных сетях с точки зрения безопасности, однако не нужно устраивать из этого слежку, сказала НСН психолог Екатерина Каталина.
Ранее всероссийский опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что родители стали меньше контролировать время, проведенное детьми в соцсетях. Как выяснилось, контроль ослабевает с возрастом детей. Так, у младших школьников не отслеживают профили только 4% матерей и отцов, а у 16–17-летних подростков - уже половина. Для детей семи–девяти лет ограничивают время в соцсетях 75% родителей, а для 16–17-летних - только 26%. Каталина указала на важность поддержания диалога с детьми о возможных опасностях соцсетей.
«Надо объяснять детям, что в интернете есть жестокие, опасные игры, видео и приложения, с которыми нельзя взаимодействовать. Проверка того, на что подписан ребенок, необходима, но без фанатизма и допросов. Родителям стоит обсуждать разный контент, интересоваться, что именно привлекает ребенка в соцсетях. Пусть он увидит искренний интерес и сам покажет своих любимых блогеров. Если на их страницах есть что-то опасное, объясните ребенку, почему такое смотреть не стоит, но без осуждения и назиданий», - отметила эксперт.
По ее словам, родителям нужно больше времени проводить с ребенком в реальном общении.
«Делитесь с ребенком интересными и познавательными мультфильмами, играми. А еще лучше - чаще проводите время вместе без гаджетов: посещайте музеи, гуляйте, играйте в настольные игры. Если ребенок будет развиваться разносторонне, это отразится положительно и на контенте, который он смотрит в социальных сетях», - подчеркнула собеседница НСН.
Рванее депутат Госдумы Олег Леонов заявил, что родителям никогда не следует отбирать у детей телефон, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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