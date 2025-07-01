По ее словам, родителям нужно больше времени проводить с ребенком в реальном общении.

«Делитесь с ребенком интересными и познавательными мультфильмами, играми. А еще лучше - чаще проводите время вместе без гаджетов: посещайте музеи, гуляйте, играйте в настольные игры. Если ребенок будет развиваться разносторонне, это отразится положительно и на контенте, который он смотрит в социальных сетях», - подчеркнула собеседница НСН.

Рванее депутат Госдумы Олег Леонов заявил, что родителям никогда не следует отбирать у детей телефон, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

