Родителям объяснили, как правильно «следить» за своими детьми в соцсетях

Психолог Екатерина Каталина сказала НСН, что за активностью детей в соцсетях важно следить, однако перебарщивать с этим тоже не стоит.

Родителям необходимо контролировать активность детей в социальных сетях с точки зрения безопасности, однако не нужно устраивать из этого слежку, сказала НСН психолог Екатерина Каталина.

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Ранее всероссийский опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что родители стали меньше контролировать время, проведенное детьми в соцсетях. Как выяснилось, контроль ослабевает с возрастом детей. Так, у младших школьников не отслеживают профили только 4% матерей и отцов, а у 16–17-летних подростков - уже половина. Для детей семи–девяти лет ограничивают время в соцсетях 75% родителей, а для 16–17-летних - только 26%. Каталина указала на важность поддержания диалога с детьми о возможных опасностях соцсетей.

«Надо объяснять детям, что в интернете есть жестокие, опасные игры, видео и приложения, с которыми нельзя взаимодействовать. Проверка того, на что подписан ребенок, необходима, но без фанатизма и допросов. Родителям стоит обсуждать разный контент, интересоваться, что именно привлекает ребенка в соцсетях. Пусть он увидит искренний интерес и сам покажет своих любимых блогеров. Если на их страницах есть что-то опасное, объясните ребенку, почему такое смотреть не стоит, но без осуждения и назиданий», - отметила эксперт.
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По ее словам, родителям нужно больше времени проводить с ребенком в реальном общении.

«Делитесь с ребенком интересными и познавательными мультфильмами, играми. А еще лучше - чаще проводите время вместе без гаджетов: посещайте музеи, гуляйте, играйте в настольные игры. Если ребенок будет развиваться разносторонне, это отразится положительно и на контенте, который он смотрит в социальных сетях», - подчеркнула собеседница НСН.

Рванее депутат Госдумы Олег Леонов заявил, что родителям никогда не следует отбирать у детей телефон, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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