Психолог рассказала, чем современные мультфильмы лучше советских

Ранее руководитель Центра экстренной психологической помощи МГППУ Ольга Вихристюк заявила в пресс-центре НСН, что российским производителям мультфильмов следует создавать позитивных героев взамен навязанных Западом персонажей, ведь дети перенимают их образ и играют в те игрушки, которые увидели на экране. По ее словам, очень важно комплексно просвещать родителей, и создавать контент позитивных героев во всех сферах. Этим должно заняться и министерство культуры, и такие примеры уже есть: это и мультфильмы про богатырей, и «Маша и Медведи», и «Смешарики», и «Чебурашка», передает «Радиоточка НСН».



