Психолог рассказала, чем современные мультфильмы лучше советских
В советских мультфильмах отрицательные персонажи никогда не исправляются, что формирует у ребенка неправильное представление, рассказала детский психолог Наталья Наумова.
По ее словам, современные мультфильмы больше учитывают психологические моменты. Так, в них появляются герои, которые не являются однозначно плохими или хорошими, дети понимают, что каждый персонаж может поступать и плохо, и хорошо, передает «Газета.Ru».
Ранее руководитель Центра экстренной психологической помощи МГППУ Ольга Вихристюк заявила в пресс-центре НСН, что российским производителям мультфильмов следует создавать позитивных героев взамен навязанных Западом персонажей, ведь дети перенимают их образ и играют в те игрушки, которые увидели на экране. По ее словам, очень важно комплексно просвещать родителей, и создавать контент позитивных героев во всех сферах. Этим должно заняться и министерство культуры, и такие примеры уже есть: это и мультфильмы про богатырей, и «Маша и Медведи», и «Смешарики», и «Чебурашка», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru