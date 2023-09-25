Психолог рассказала, чем современные мультфильмы лучше советских

В советских мультфильмах отрицательные персонажи никогда не исправляются, что формирует у ребенка неправильное представление, рассказала детский психолог Наталья Наумова.

По ее словам, современные мультфильмы больше учитывают психологические моменты. Так, в них появляются герои, которые не являются однозначно плохими или хорошими, дети понимают, что каждый персонаж может поступать и плохо, и хорошо, передает «Газета.Ru».

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Ранее руководитель Центра экстренной психологической помощи МГППУ Ольга Вихристюк заявила в пресс-центре НСН, что российским производителям мультфильмов следует создавать позитивных героев взамен навязанных Западом персонажей, ведь дети перенимают их образ и играют в те игрушки, которые увидели на экране. По ее словам, очень важно комплексно просвещать родителей, и создавать контент позитивных героев во всех сферах. Этим должно заняться и министерство культуры, и такие примеры уже есть: это и мультфильмы про богатырей, и «Маша и Медведи», и «Смешарики», и «Чебурашка», передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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