«Смешарики, богатыри и Чебурашка»: Психолог назвала персонажей на замену «Барби»
9 августа 202317:21
Российским производителям мультфильмов следует создавать позитивных героев взамен навязанных Западом персонажей, ведь дети перенимают их образ и играют в те игрушки, которые увидели на экране, заявила в пресс-центре НСН заявила руководитель Центра экстренной психологической помощи МГППУ Ольга Вихристюк.
«Ребенок играет в те игрушки, персонажи которых он увидел в мультфильмах, сказках. Очень важно комплексно просвещать родителей, и создавать контент позитивных героев во всех сферах. Этим должно заняться и министерство культуры, и такие примеры уже есть: это и мультфильмы про богатырей, и «Маша и Медведи», и «Смешарики», и «Чебурашка». На мой взгляд, это позитивное движение в сторону того, чтобы были правильные герои, правильные сказочные персонажи для наших детей. Но их должно быть больше. В каждом возрасте у нас разные игрушки, их должно быть много, персонажей тоже, поэтому здесь вопрос в том, чтобы увеличивать спектр наших сказочных героев и игровой продукции, которая за ними следует», - сказала она.
Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН заявила, что кукла «Барби» пропагандирует анорексию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru