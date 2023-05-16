Композитор Гладков заявил, что детские песни помогли стране пережить «перестройку»

Советские детские песни помогли пережить период перестройки, когда детский контент был обнулен, заявил композитор Григорий Гладков в пресс-центре НСН.

«Эти песни больше, чем песни. Детские песни спасли наших детей, когда пришла перестройка. Мы ждали перемен, но те, кто их сделал, обнулили детский жанр. Это преступление было. Было уничтожено производство детских передач, остановлено производство мультфильмов, фильмов. И репертуар спас детей. В каждой семье остались детские кассеты, книжки. Они заменили детское телевидение, детское радио. Такой запас прочности», - отметил он.

В День защиты детей в Москве традиционно проходит много мероприятий, посвященных празднику, большинство запланированы на 1 июня. Главным мероприятием всегда считается концерт в Кремлевском Дворце, где выступает «золотой фонд» отечественной музыкальной культуры.

