Психолог рассказал родителям, как общаться с подростками-неформалами
На фоне нашумевшей истории с молодежным объединением, а по мнению ряда СМИ — новой субкультурой, «ЧВК Редан» клинический психолог Роман Мирошкин в беседе с порталом «Мослента» рассказал о том, как общаться родителям с подростками-неформалами.
По его словам, взаимоотношения внутри семьи должны быть доверительными, здоровыми и открытыми. Относится это и к контактам подростков с другими взрослыми людьми. Ребенок должен иметь возможность открыто говорить об интересующих его темах, кроме того, для него должны быть авторитетными мнения родителей и учителей.
Мирошкин назвал недопустимой постоянную критику ребенка, а вот уважение к тому, что важно для подростка, точно не будет лишним, заверил психолог. Зачастую неэффективны и запреты со стороны старших.
Ранее социальный психолог Алексей Рощин заявил, что аббревиатура ЧВК стала максимально модной в последнее время, молодые люди начинают «играть в Пригожина», потому что само явление властью признается положительным. Об этом сообщило агентство НСН.
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