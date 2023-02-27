Психолог рассказал родителям, как общаться с подростками-неформалами

На фоне нашумевшей истории с молодежным объединением, а по мнению ряда СМИ — новой субкультурой, «ЧВК Редан» клинический психолог Роман Мирошкин в беседе с порталом «Мослента» рассказал о том, как общаться родителям с подростками-неформалами.

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По его словам, взаимоотношения внутри семьи должны быть доверительными, здоровыми и открытыми. Относится это и к контактам подростков с другими взрослыми людьми. Ребенок должен иметь возможность открыто говорить об интересующих его темах, кроме того, для него должны быть авторитетными мнения родителей и учителей.

Мирошкин назвал недопустимой постоянную критику ребенка, а вот уважение к тому, что важно для подростка, точно не будет лишним, заверил психолог. Зачастую неэффективны и запреты со стороны старших.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин заявил, что аббревиатура ЧВК стала максимально модной в последнее время, молодые люди начинают «играть в Пригожина», потому что само явление властью признается положительным. Об этом сообщило агентство НСН.

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ТЕГИ:РодителиПсихологияПодростки
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